Seit 1990 gibt es die Hochlantscher Frauensingrunde, die unter der Leitung von Marianne Solodzuk das Volks- und Kunstlied pflegen und Menschen näherbringen möchte. Unter dem Motto „Hoamatklang“ sangen sie am Samstag im Barbarasaal des Gasthofes Hochlantsch im Breitenauer Ortsteil St. Erhard.

Als musikalische Begleiter waren die „Steirische Tanzlmusi“, „Kurt und seine Musikanten“ und die „Stoarieser Hausmusi“ dabei. Beim Bergbauernhof Stoarieser, unterhalb des Schüsserlbrunns gelegen, war auch die Geburtsstunde der bekannten Frauensingrunde.

Als Begleiter durch den Volkstumsabend agierten Peter Posch und Markus Lugert. Sie gratulierten auch den Wirtsleuten des Gasthofes Hochlantsch zur Wiedereröffnung. Obfrau Hermine Wernbacher freute sich zudem, dass auch Bürgermeister Martin Pretterhofer unter den Zuhörern weilte.