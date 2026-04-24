Im Rahmen des Mobilitätsprogramms „Erasmus+“ besuchten fünf Schülerinnen und Schüler der BHAK Bruck in der Vorwoche ihre Partnerschule in der Nähe von Paris. Neben dem Unterricht beschäftigten sie sich dort im Rahmen der Projektwoche mit Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt, kulturelle Vielfalt und Digitalisierung, wobei man auch den direkten Vergleich zwischen Frankreich und Österreich anstellte.

Nicht fehlen durften natürlich auch ein Besuch von Schloss Versailles, dem Eiffelturm und der Kathedrale Notre-Dame sowie ein Spaziergang auf der weltbekannten Prachtstraße Champs-Elysées. „Durch diesen Projektaufenthalt konnten die Schülerinnen und Schüler in die französische Kultur eintauchen und den französischen Schulalltag erleben“, erklärt man von Seiten der BHAK. Gegenbesuch aus Frankreich hat sich bereits für Ende Mai angekündigt.