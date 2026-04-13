Mit einem prominenten Gast geht am Dienstag der Filmklubabend an der Volksschule Redfeld über die Bühne. Es kommt der bekannte ORF-Journalist Peter Resetarits zu Besuch, um eine seiner ersten „Am Schauplatz“-Folgen zu reflektieren, die 1996 in Kapfenberg entstand.

Der Filmklub Kapfenberg lädt jeden Dienstag zu einem Klubabend in der Volksschule Redfeld © KLZ / Tobias Graf

Diese widmete sich der schwierigen Situation nach einem wirtschaftlichen Einbruch Anfang der Neunziger, im Filmklub will man nun 30 Jahre später darüber sprechen, was davon geblieben ist. „Herr Resetarits kann sich noch irrsinnig gut daran erinnern“, erzählt Filmklub-Obmann Günther Agath und ergänzt: „Er hat sogar extra eine Sitzung abgesagt, damit er pünktlich bei uns im Filmklub sein kann.“ Los geht es wie üblich pünktlich um 19 Uhr.