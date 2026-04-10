Als Nachtwächterin von Bruck an der Mur führt Helga Papst auch heuer wieder durch die Nacht und die Geschichte der Kornmesserstadt. Die erste Tour der neuen Saison findet am 17. April statt.

Nach der Einführung in die Aufgaben eines Nachtwächters geht es mit Papst durch das Zentrum zum Kornmesserhaus, zum Leobner Tor, entlang der Stadtmauer zum Reckturm, zur Stadtpfarrkirche und zum eisernen Brunnen. „Für die Teilnehmenden gibt es Geschichte und Geschichten aus dem Leben in der Stadt und von den Mühsalen im Mittelalter“, erklärt die Nachtwächterin. Die Führung ist mit oder ohne Kulinarik buchbar.

In weiteren Touren in diesem Jahr widmet sich Papst dem einst gewichtigen Gewürzhandel in Bruck und Hugo von Montfort. Über alle Touren informieren und sich dafür anmelden kann man direkt bei ihr.