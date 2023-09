In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Brandeinsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Frein an der Mürz. Am Mittwoch, dem 27. September, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr über einen Waldbrand im Gebiet Wildalpe alarmiert. Die Größe des Brandes erstreckte sich über eine Fläche von 50 Quadratmetern. Sieben Feuerwehren rückten auf 1300 Meter Seehöhe an, um die Flammen zu bekämpfen. Vor Ort waren 14 Fahrzeuge und 80 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren. Der Einsatz dauerte bis 22 Uhr an.