Der Spagat zwischen traditioneller und populärer Musik ist gelungen. Das Mariazellerland bot in diesem Sommer wohl mit Sicherheit eines der am breitesten gefächerten Veranstaltungs- und Konzertangebote der Region. Auch in diesem Jahr fanden wieder die beliebten Abendkonzerte am Mariazeller Hauptplatz statt, bei denen die heimische Stadtkapelle und verschiedene befreundete Musikvereine oder Blasorchester seit Juli jeden Mittwoch aufspielten.