In die Mariazeller Bürgeralpe wurde in den vergangenen Jahren massiv investiert. Zwölf Millionen Euro wurden alleine in den letzten neun Jahren ausgegeben, um als attraktive Tourismusdestination bestehen zu können. Neun Millionen gingen in den "Bürgeralpe Express", der Gäste vom Stadtzentrum hinaufbringt. Mit der reinen Investition ist es aber noch nicht getan, weiß Johann Kleinhofer, Geschäftsführer der "Mariazeller Bürgeralpe Seilbahnbetriebs GmbH". Durch die immer höhere Schneeunsicherheit in den Wintermonaten wird es zunehmend wichtiger, über das gesamte Jahr hinweg Erlebnismöglichkeiten zu schaffen. Mittlerweile besuchen rund zwei Drittel der Gäste die Bürgeralpe im Sommer und finden dort ein vielfältiges Angebot an Wanderrouten, Mountainbikestrecken und die Möglichkeit, im Kristallsee auf 1267 Metern Seehöhe den höchstgelegenen Wasserskilift Europas mit Wakeboard oder Wasserski zu benutzen. Auch eine Waldachterbahn ist seit letztem Jahr in Betrieb.