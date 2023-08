Nach vereiteltem Anschlag wird in Bruck Schulsozialarbeit verstärkt

Nach dem vereitelten Anschlag an der Brucker Mittelschule fand am Donnerstagabend ein Runder Tisch mit Politik und Polizei statt: Schulsozialarbeit wird verstärkt, Projekt gegen Radikalisierung mit Verfassungsschutz läuft an.