59-Jährige nach Treppensturz in künstlichem Tiefschlaf

Am Donnerstagnachmittag kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem schweren Treppensturz einer 59-jährigen Frau. Sie musste in den Tiefschlaf versetzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.