Zu einem Unfall kam es am Freitag gegen 11.40 Uhr auf der B 116 im Bereich der Utschtaler Kreuzung in Oberaich. Eine Radfahrerin stürzte im Zuge einer Kollision über die Motorhaube eines Autos und wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und transportierte das Fahrrad ab. In der Zwischenzeit wurde die Lenkerin des Fahrrads bereits durch das Rote Kreuz versorgt und in das LKH Bruck gebracht.