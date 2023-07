Die Stadt Bruck nimmt mehrere Hunderttausend Euro in die Hand, um dieses Geld in ihre Kinderbetreuungseinrichtungen zu investieren. In den Kinderkrippen Grabenfeld und Hochfeld sowie im Hort Grabenfeld und Oberaich ist es notwendig, zahlreiche Fenster- und Türverglasungen auf Sicherheitsverglasungen zu tauschen. Für die provisorische dritte Hortgruppe im Hort Oberaich und die vierte Hortgruppe im Hort Grabenfeld werden diverse Umbauten und Anschaffungen notwendig. Insgesamt werden hier rund 270.000 Euro investiert.