Mehr als 20 Voestalpine-Lehrlinge entwickeln den Arbeitsplatz der Zukunft

In Zusammenarbeit mit der FH Technikum Wien bauten über 20 Lehrlinge der "Voestalpine Böhler Edelstahl" eine komplette digitale Fabrik im Miniaturformat. So werden sie auf das neue Stahlwerk in Kapfenberg vorbereitet.