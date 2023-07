Ein Motorrad ist am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der B116 in Oberaich (Bruck an der Mur) zu Sturz gekommen. Auf dem Motorrad waren zwei Ungarn, der 29-jährige Lenker und die 27-jährige Beifahrerin unterwegs, sie fuhren von Bruck an der Mur kommend in Richtung Niklasdorf.

Passiert ist der Unfall, als ein Pkw-Lenker (60, aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit seinem Pkw aus einer Kreuzung auf die B116 fahren wollte. Der 29-Jährige bremste ab, geriet ins Schleudern und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Zum Zusammenstoß kam es nur deshalb nicht, weil der Pkw-Lenker sich bereits auf der Fahrspur in Richtung Bruck an der Mur befand. Er leistete Erste Hilfe.

Die 27-Jährige erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen und wurde ins LKH Bruck an der Mur gebracht.