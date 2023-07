Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wollte am Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr zwischen St. Sebastian und Mitterbach am Erlaufsee von einer Gemeindestraße auf die Hauptstraße B 20 einbiegen. Dabei kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der Fahrerseite mit einem weiteren Pkw, in dem sich eine vierköpfige Familie befand. Trotz einer Vollbremsung des zweiten Fahrzeugs und eines linksseitigen Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.