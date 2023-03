Es war am Montag gegen 14.20 Uhr, als ein vorerst unbekannter Mann in einem Mehrparteienhaus in Bruck in ein Kellerabteil einbrechen wollte. Dabei wurde er von einem 43-jährigen Bewohner überrascht. Als der Bewohner den Täter zur Rede stellen wollte und ihn festhielt, stieß ihn dieser zur Seite und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Ein 54-Jähriger, der gerade sein Fahrzeug einparken wollte, wurde auf die Situation aufmerksam und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der die beiden Männer sah, nahm mit seinem Fahrzeug ebenfalls die Verfolgung auf. Er verständigte die Polizei und gab immer wieder seinen Standort durch.

Nach etwa eineinhalb Kilometern konnte der Tatverdächtige, ein 51-jähriger Ungar, von Beamten der Polizeiinspektion Bruck festgenommen werden. In seinem Rucksack hatte er diverses Einbruchswerkzeug bei sich. Beamte der Polizeiinspektion Kapfenberg konnten das Fahrzeug des 51-Jährigen im Nahbereich des Tatortes ausfindig machen. Im Fahrzeug befanden sich weiteres Einbruchswerkzeug, Bargeld, ein aufgebrochenes Fahrradschloss und diverse Zubehörteile von Fahrrädern.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags einvernommen. Mögliche weitere Opfer von Einbrüchen sowie auch Zeugen des Vorfalles mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bruck, Tel. 059 133-6200, melden.