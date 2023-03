Dass er sich auch nach acht Jahren im Amt noch einmal der Wiederwahl stellen will, hatte der Brucker Bezirksjägermeister Anton Karlon schon im Oktober verraten. Daraufhin einigte man sich, eine gemeinsame Liste für die alle sechs Jahre stattfindenden Wahlen aufzustellen. Am Mittwoch wurde Karlon einstimmig in seinem Amt bestätigt, als Bezirksjägermeister-Stellvertreter wird ihn wieder Paul Winkelmayr unterstützen.