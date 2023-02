Ja, was soll er denn sonst fressen? Es sind reflexartige Antworten, die in diversen Kommentarspalten auftauchen, wenn ein Wolf in Österreich ein Nutztier reißt. Ob Schafe oder Kälber - mit jedem Wolfsriss, mit jeder Sichtung steigt der Druck, eine Lösung im Umgang mit der Rückkehr des Wildtieres zu finden. Schier unvereinbar stehen sich zwei konträre Parteien gegenüber: Einerseits die Landwirte, die um die Existenz der Weidewirtschaft fürchten, andererseits Naturschützer, die den Wolf als natürlichen Bestandteil der heimischen Naturlandschaft ansehen.