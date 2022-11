Bäuerinnen setzen zum vierten Mal auf zuckersüße Hilfsaktion

Die Bäuerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stehen für die Hilfsaktion "Steirer helfen Steirern" wieder in ihren Backstuben. Zu kaufen gibt es die zuckersüßen Köstlichkeiten am Freitag, dem 25. November, ab 8.30 Uhr in Bruck.