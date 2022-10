Seit exakt einem Jahrzehnt nimmt die Fotografie im Leben von Sascha Meister eine wesentliche Rolle ein. Damals, im Jahr 2012, spazierte der Elektrotechniker aus St. Marein an der Ausstellung "Menschenbilder" vorbei, ehe er 2015 bei „Kunst am Ring“ am Red Bull Ring erstmals seine Werke präsentieren durfte und nun schon selbst seit mehreren Jahren selbst Teil der "Menschenbilder" ist. Doch auch abseits der bekannten Ausstellung schafft es Meister immer wieder, sich mit diversen Projekten einen Namen zu machen.