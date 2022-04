Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag um 11.40 Uhr am Oberkogelbauerweg im Ortsteil Gußwerk in der Gemeinde Mariazell gekommen. Zwei Pkw waren aus unbekannter Ursache in einer Kurve miteinander kollidiert. Alarmiert wurden das Rote Kreuz Mariazellerland, die ortszuständige Feuerwehr Gußwerk, die Feuerwehr Mariazell und die Exekutive. Bei dem Unfall erlitt ein Fahrzeuglenker Verletzungen unbekannten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen Mariazellerland ins LKH Bruck transportiert.