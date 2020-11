Facebook

Die Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Austritt von Kohlenmonoxid © OEG/FF Bruck-Stadt

Kurz vor 10 Uhr wurde am Freitag die Freiwillige Feuerwehr Bruck-Stadt zu einem vermutlichen Kohlenmonoxid-Austritt in der Bienengasse in Bruck an der Mur alarmiert. Der bereits auf der Anfahrt ausgerüstete Atemschutztrupp brachte vor Ort mehrere Bewohner in Sicherheit und führte daraufhin Messungen in der Wohnung durch. Diese Messungen waren allesamt negativ. Somit konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Die geretteten Bewohner wurden vorsorglich vom Roten Kreuz versorgt.