Das Pflegeheim Johann-Böhm-Straße in Kapfenberg © MM

Der Start in die neue Woche verlief für das Pflegeheim in der Johann-Böhm-Straße arbeitsreich. Nachdem innerhalb des Hauses mehrere Verdachtsfälle aufgetreten waren, hat die Behörde die Testung aller 148 Bewohner und 112 Mitarbeiter veranlasst. „Wir warten jetzt auf diese Testung und hoffen auf eine schnelle Auswertung“, sagt Oliver Wunsch, Geschäftsführer des Sozialhilfeverbands Bruck-Mürzzuschlag.

Unabhängig von den Ergebnissen wurden umgehend die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im Haus getroffen, der Zutritt in die Einrichtung ist für Externe bis auf Weiteres nicht gestattet. „Das gilt zumindest einmal für den Zeitraum, solange wir Corona im Haus haben“, sagt Wunsch.

Für die anderen Heime des Sozialhilfeverbands hat die Volltestung in der Böhm-Straße aktuell keine Folgen. Dennoch sieht die Strategie des Bundes vor, mithilfe von Antigen-Schnelltests die Bewohner und Mitarbeiter regelmäßig zu testen. In der abgelaufenen Woche wurden österreichweit bereits 100.000 Antigen-Tests an die Alten- und Pflegeheime geliefert. Weitere drei Millionen wurden bestellt, die schrittweise den Heimen übermittelt werden sollen. „Die Schnelltests treffen laufend bei uns ein, wir werden uns dann an den Richtlinien des Bundes orientieren“, sagt Wunsch.