Das Diamantene Abzeichen der Landjugend wurde an neun Landjugendmitglieder verliehen. Vier Ehrungen gingen in die Region.

Stefan Sonnleitner, Dietmar Wöls, Andrea Schönfelder und Manuel Repolusk © Landjugend Steiermark

Der Stillstand des Vereinslebens hat auch die Landjugend in den vergangenen Wochen und Monaten hart getroffen. Treffen und Fortbildungen wurden digital durchgeführt und der soziale Kontakt reduziert. Umso erfreulicher war die Generalversammlung der Landjugend Steiermark am Nationalfeiertag im Steiermarkhof in Graz. Neun Mitglieder der Landjugend Steiermark wurden vor Ort von Bundesleiter Martin Kubli mit dem Diamantenen Leistungsabzeichen geehrt. Vier der neuen Auszeichnungen gingen an Mitglieder aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.