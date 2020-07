Unter dem Motto „Achte auf dein Herz und laufe für meins“ hat die Landjugend des Bezirks gesportelt und so 1200 Euro für den guten Zweck gesammelt. Das Geld wurde an die Organisation Herzkinder Österreich gespendet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Scheck haben die Mitglieder der Landjugend an Astrid Lang-Moitzi übergeben © Landjugend

Die Landjugend des Bezirks Mürzzuschlag führte die Bezirkssommerspiele im Zuge des „Herzlauf Steiermark“ durch. Alle sieben Ortsgruppen des Bezirkes waren dabei und sportelten am 6. und 7. Juni unter dem Motto „Achte auf dein Herz und laufe für meins“ für den guten Zweck. 115 Mitglieder gingen an den Start und konnten 1517,75 Kilometer zurücklegen. Es kamen 1200 Euro zusammen, die am Montag an Astrid Lang-Moitzi, Vizepräsidentin des Vereins Herzkinder Österreich, übergeben wurden.