Am Montag, dem 24. August, startet „Beach an der Mur“ - coronabedingt mit Sicherheitsvorkehrungen.

Mit dem Boccia-Turnier wird am Montag „Beach an der Mur“ eingeläutet © Martin Meieregger

Um 16 Uhr wird am Montag in der Sandkiste am Brucker Hauptplatz die erste Boccia-Kugel fliegen und damit die diesjährigen Spiele von „Beach an der Mur“ einläuten. Um die Spieler coronabedingt zu schützen, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Grundsätzlich gilt es den Sicherheitsabstand während des gesamten Spielbetriebs aufrecht zu halten. Vor dem ersten Spiel ist zudem eine genaue Registrierung der teilnehmenden Spieler bei der Turnierleitung notwendig, und der Hin- und Rückweg auf das Spielfeld wird im Einbahnsystem durchgeführt. Außerdem gibt es heuer keine Möglichkeit, sich vor dem Turnierstart einzuspielen. Mobile Desinfektionsspender stehen am Spielfeldrand bereit.