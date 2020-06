Facebook

Gemeinsam will man Kindberg wieder als Treffpunkt etablieren © Martina Pachernegg

Kindberg will sich jetzt, zum Neustart nach dem Corona-Lockdown, wieder als Einkaufsstadt ins Gespräch bringen. Aus diesem Grund hat sich die Werbegemeinschaft zusammen mit der Gemeinde und dem Tourismusverband eine Aktion überlegt. „Kindberg ist ein Treffpunkt für viele Erledigungen. Deshalb haben wir uns ein Auto-Pickerl überlegt“, erklärt Pia Teuber-Weckersdorf, Obfrau der Werbegemeinschaft. In den Partnerbetrieben der Werbegemeinschaft gibt es ab Juli Aufkleber, die man am Auto platzieren kann und ein Foto davon an die Mail-Adresse treffpunkt@einkaufsstadt-kindberg.at schickt. „Zu gewinnen gibt es insgesamt 4000 Euro, wobei wöchentlich zehn Mal 100 Euro ausgegeben werden“, so Teuber-Weckersdorf.

