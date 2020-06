Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sascha Meister mit seinem Beitrag zu den Menschenbildern © Meister

Für die heimischen Künstler aus den diversen Genres waren die letzten Wochen und Monate keine einfache Zeit. Kam doch der Betrieb auf den Bühnen ebenso zum Stillstand wie jener in den Galerien, vom fehlenden Publikum ganz zu schweigen. „Seit Mitte Mai geht es aber aufwärts“, sagt der in St. Marein lebende Fotograf Sascha Meister. Da eröffnete er seine Ausstellung „Einfach sein“, die auch im Kapfenberger KuZ zu sehen war, im Grazer Café Kaiserfeld. Zudem werden Meisters Bilder auch in der Vitrine des Ateliers Jungwirth gezeigt, ebenso ist Meister Teil der Ausstellung „Menschenbilder 2020“ im Joanneumsviertel. „Wenn man so will, befinde ich mich gerade auf einer Tournee durch Graz“, sagt Meister.