Monika und Peter Krobath teilen die Leidenschaft, gemeinsam durch den Gatsch zu robben © DR. KROBATH MEDIEN

Im Vorjahr hatten Monika und Peter Krobath den Mürzathlon ins Leben gerufen, der schließlich im September zahlreiche Athleten anlockte und sich großer Beliebtheit erfreute. Heuer sollte auf die Premiere eine ganze Reihe an Veranstaltungen für Menschen – und auch Hunde – folgen. Was Anfang Jänner mit dem „Gravity Night Sprint“ am Semmering und der „Après Ski Challenge“ am Stuhleck begann, sollte am 2. Mai mit dem „Adventure Trailrun“ auf dem Semmering eine Fortsetzung finden.