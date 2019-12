Geht es nach Monika und Peter Krobath, war ihr „Mürzathlon“ im September nur der Anfang einer ganzen Reihe an regionalen Läufen.

Die kommenden Läufe sollen im Idealfall jede Menge Schnee bieten © DR. KROBATH MEDIEN

Am Anfang stand die Leidenschaft. Bereits zuvor hatte die Mürzzuschlager Unternehmerin Monika Krobath Gefallen an extremen Hindernisläufen gefunden, ehe sie vor rund vier Jahren auch ihren Gatten Peter dafür begeistern konnte. Anfangs noch in Norddeutschland oder Südafrika unterwegs, sorgten die Betreiber einer Marketing-Agentur im September mit dem „Mürzathlon“ für ein Heimspiel. „Wir haben extrem viel Feedback bekommen und viel mit den Teilnehmern kommuniziert“, erzählt Monika Krobath.