Spaß im Schnee ist vorprogrammiert © Adventureruns

Nach der erfolgreichen Premiere im heurigen Jahr findet am 5. September 2020 die zweite Auflage des Mürzathlon statt. Zuvor sind die Organisatoren Monika und Peter Krobath aber bemüht, eine ganze Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen. Den Auftakt macht am 5. Jänner der „Gravity Night Sprint“ am Semmering. „Man muss dabei 1000 Meter und 330 Höhenmeter überwinden, was einer Steigung von 33 Prozent entspricht“, sagt Peter Krobath. Hinzu kommen die winterlichen Verhältnisse, ehe es zur After-Show-Party ins Liechtensteinhaus geht. Die Disziplin des Après-Ski trifft am 8. März auf sieben Kilometern wiederum auf das eine oder andere Hindernis. „Das können Super-G-Tore, Fangnetze oder Skier sein“, sagt Monika Krobath über die auf dem Stuhleck stattfindende „Après Ski Challenge.“