Die Besucherzahlen am Grünen See nehmen ab. Eine Sperre ist nur schwer durchführbar.

Der idyllische Grüne See hat in Corona-Zeiten enorm viel Zulauf aus ganz Österreich © Symbolfoto: Pototschnig Franz

Die Vorboten des Frühlings haben viele Naturliebhaber und Spaziergänger am Wochenende an die frische Luft getrieben. Zu einem wahren Hotspot der Bewegungsfreudigen hat sich zuletzt der Grüne See entwickelt. „Es war sehr viel los. Jetzt ist es ruhiger, aber noch lange nicht menschenleer“, erklärt Hubert Zinner, Bürgermeister von Tragöß-St. Katharein. Die acht Grundbesitzer um den See könnten zwar kurzfristig Teile sperren, aber „nur für forstliche Tätigkeiten“. Und von einer Parkplatzsperre nimmt der Ortschef Abstand. „Wenn Leute kommen und nicht parken können, stellen sie ihre Fahrzeuge woanders ab. Das ist keine Lösung“.