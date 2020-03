Facebook

Nachbarschaftshilfe und Solidarität rückt in Krisenzeiten in den Vordergrund. Die Kleine Zeitung will diesen Intiativen eine Plattform bieten und die Menschen zusammenbringen © KK

Seit wenigen Tagen ist der digitale Marktplatz der Kleinen Zeitung online. Er soll regionale Betriebe, die eine kontaktlose Zustellung oder Abholung ermöglichen, mit der Leserfamilie der Kleinen Zeitung zusammenführen. Insgesamt haben sich am Dienstag zu Mittag bereits mehr als 2300 Betriebe unter #wirstehenzusammen angemeldet. Auch aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sind schon 84 Betriebe mit im Boot (Stand Dienstag 12.06 Uhr). Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Branchen und reicht von Mode über Kulinarik bis hin zu Sport. So sind unter anderem der Obst- Gemüsehandel El Manchi, der Lammerhof oder die Fleischerei Aigner mit dabei.

Warum gibt es die Aktion?

Das Coronavirus hat die Welt des Konsums, wie wir sie kannten, innerhalb weniger Tage komplett auf den Kopf gestellt. Der Gang zum nächsten Supermarkt, um Lebensmittel für das Abendessen einzukaufen, ist noch ohne Einschränkungen möglich, auch Apotheken und andere wichtige Nahversorger bleiben für alle geöffnet. Die meisten Geschäfte werden noch für Wochen keinen Kunden im Haus haben.

Eine neue Initiative der Kleinen Zeitung soll die heimischen Unternehmer mit ihren Kunden zusammenbringen. Unter dem Motto #wirstehenzusammen hängt die Kleine Zeitung ab sofort ein „Schwarzes Brett“ in ihre digitale Auslage. Damit soll den vielen tüchtigen Händlern, Produzenten, Direktvermarktern und Dienstleistern in der Steiermark und Kärnten Hoffnung in wirtschaftlich düsteren Zeiten gemacht werden.

Wie funktioniert's?

Und so funktioniert der neue Marktplatz: Auf unserer Website www.kleinezeitung/regionalkaufen können die Verkäufer ein Online-Formular ausfüllen. Darin beschreiben sie kurz ihr Angebot und wie die Zustellungs- und Zahlungsmodalitäten ablaufen.

Eintragen ist kostenlos

Wichtig: Es muss die Möglichkeit einer Zustellung oder der kontaktlosen Selbstabholung gegeben sein. Das ist in Zeiten der Ansteckungsvermeidung eine Grundbedingung. Das Eintragen in die Liste ist kostenlos, die Logistik obliegt komplett dem Händler, wir bringen ihn nur mit unserer Leserfamilie zusammen.

Wie meistern regionale Betriebe diese Zeit?

Mit ein paar der teilnehmenden Betriebe in der Region haben wir vorab über Herausforderungen gesprochen und auch gefragt, wie sie diese Zeit meistern.

Bäckerei Srb in Aflenz



„Unser Geschäft in Aflenz haben wir sieben Tage in der Woche geöffnet, am Mittwoch und Samstag sind wir am Brucker Bauernmarkt. Wir sind ein Familienbetrieb und gehen als Familie durch die schwere Zeit", sagt etwa Hannes Srb.

Familienbetrieb Arzberger in Mariazell

„Gerade unser Likör kann helfen, sich ein Stück Mariazell nach Hause zu holen. Da kaufen von Gutscheinen ist auch wichtig, weil damit unsere Liquidität gesichert wird", sagt Gabriele Arzberger.

"Gewusst wie"-Drogerie in Bruck



„Das Geschäft ist zu, wir sind aber da und lassen Kunden einzeln herein. So schützen wir uns und die Kunden. Wir liefern aber auch", sagt Erwin Fresner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Computergeschäft Recom in Bruck



„Ich setze auf die Fernwartung. Solange der Kunde noch über ein funktionierendes Internet verfügt, kann ich bei Problemen mit dem Drucker und der Auflösung ebenso helfen wie bei E-Mails und PC-Viren. Schließlich ist es gerade in Zeiten der Isolation besonders wichtig, online mit seinen Liebsten in Kontakt zu bleiben", sagt Thomas Reisinger.