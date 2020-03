In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Mariazell ist der Zusammenhalt der Bevölkerung groß © Martina Pachernegg

Hilfsorganisationen, um Menschen während der Corona-Krise zu helfen, gibt es viele. In Mariazell hat sich jetzt auch der Stadtheurige etwas überlegt. Von Mittwoch bis Sonntag (12 bis 20 Uhr) werden Speisen beim Küchenfenster in der Morzingasse hinaus gegeben. Die Eingangstür bleibt weiterhin geschlossen. "Aus der Not heraus haben meine Frau und ich die Idee geboren", erklärt Betreiber Walter Burger. Nach einem Testlauf am Sonntag wollen sie das Konzept bis auf Weiteres so fortführen. "Unser Drive-In wird angenommen. Ich habe das Gefühl, dass die Mariazeller sich darüber freuen. Ein bisschen Normalität in dieser schwierigen Zeit", sagt Burger.