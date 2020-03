Facebook

Die Bezirkshauptmannschaft um Bernhard Preiner ist Sanitätsbehörde in Krisenfällen © Pototschnig Franz

Steiermark-Frühling abgesagt! Seniorentage in Kapfenberg abgesagt! Evergreen-Tanzabend im Gasthof Ebner-Hollerer abgesagt! Tag der offenen Tür an der Fachhochschule abgesagt! Kanzlerbesuch in Mariazell neuerlich abgesagt! So ging es am Dienstag fast im Minutentakt. Nachdem die Bundesregierung zu Mittag per Erlass alle größeren Veranstaltungen bis 3. April verboten hat, hagelte es schon kurze Zeit danach Absagen am laufenden Band.