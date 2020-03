Facebook

Die Corona-Krise hat auch auf den Brucker Veranstaltungskalender Auswirkungen © Jürgen Fuchs

Konkret werden in Bruck Veranstaltungen wie die Jubiläumsfeier im Stadtmuseum am 12. März, das Kindermusical am 13. März und das Abo-Konzert am 17. März abgesagt. Die Verleihung des Kulturpreises an Fritz Kabinger und Andi Peichl findet am 11. März wie geplant statt, da hier weniger als 100 Personen anwesend sein werden. Auch das Stadtkino Bruck bleibt weiterhin geöffnet. Nicht stattfinden wird allerdings die Wahlarena der Kleinen Zeitung, sie wäre am 10. März über die Bühne gegangen. Auch der Evergreen-Tanzabend im Gasthaus Ebner in Übelstein, geplant für den 13. März, findet nicht statt, selbiges gilt für das für 12. März angesetzte Brucker Wirtschaftsfrühstück. Auch diverse Sportveranstaltungen wackeln, weil die Vorbereitung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.