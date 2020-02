Einen Tag lang hat Fratz Graz den Schülern der Volksschule Kapfenberg Stadt gezeigt, was man aus alten Gegenständen machen kann.

Ernst Muhr (rechts hinten) und Alessa Köck (links) klären über Strom auf © Martina Pachernegg

Im Turnsaal der Volksschule Kapfenberg Stadt wurde kräftig in die Pedale getreten. Ziel der Schüler war es nämlich, über das Fahren am fixierten Fahrrad Strom zu erzeugen und so ein Auto auf der elektrischen Autorennbahn zu bewegen. Und motiviert waren die Schüler: Der kleine knallgrüne Flitzer hat seine Runden auf der Fahrbahn gezogen. „Das ist ganz schön anstrengend. Aber cool zu sehen, wie man selbst Strom machen kann“, sagt einer der Schüler aus der vierten Klasse.