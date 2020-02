Facebook

Die „T21büne“ setzt auf viel Humor © T21BÜNE

Mit seiner Version von „Romeo und Julia“ sorgte das Wiener Ensemble „T21büne“ im November 2018 für stehende Ovationen im Kapfenberger Spielraum. In der kommenden Woche kehren die Schauspieler mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) dorthin zurück. Dort steht am Donnerstag (19. 30 Uhr) mit „Was ist dein sch*** Problem ..?“ die jüngste Produktion auf dem Spielplan. Dabei versucht die 13-jährige Mina, die sich gerade in der Pubertät befindet und aus Floridsdorf weggezogen ist, sich inmitten von Umzugskartons in ihr neues Leben einzufinden. Schwierigkeiten sind dabei vorprogrammiert.