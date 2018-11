Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schauspieler gaben eine Talentprobe ab © MM

Das Wiener Ensemble „T21büne“ war noch gar nicht in Kapfenberg angekommen, da erhielt es bereits die erste gute Nachricht: ausverkauft! Am Donnerstagabend war der Spielraum somit bis auf den letzten Platz gefüllt, als dort knapp 20 Schauspieler – ein Großteil hat Trisomie 21 (Down-Syndrom) – ihre Version von „Romeo & Julia“ darboten. Angesiedelt in einem Theater sorgt das von Leonore Föhdinger (Corinna Harrer) vorgestellte Programm jedoch nur für wenig Begeisterung. „Langweilig! Wieso schon wieder ,Romeo & Julia‘?“, so die deutliche Reaktion der Angestellten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.