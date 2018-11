Facebook

Die Kapfenbergerin Corinna Harrer (rote Mappe) gastiert bald im Spielraum © CONSTANZE TRZEBIN

Mit „Nightmare before Christmas“ biegt die Wiener Theatergruppe T21büne Ende November in die Weihnachtszeit ein. Zuvor gastiert sie mit ihrem Stück „Romeo & Julia“ aber noch in Kapfenberg, und verschafft ihrer schauspielerischen Leiterin Corinna Harrer am 15. November ein Heimspiel. „Wir hatten die Idee, dieses Stück zu machen – aber eben ganz anders“, schildert Harrer, die sowohl Regie führt als auch in der Rolle der Intendantin Leonore Föhdinger selbst auf der Bühne steht.

