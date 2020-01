Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Interspar in Kapfenberg übergibt regelmäßig nicht verkaufte Lebensmittel an das örtliche Rote Kreuz © Interspar

Jedes weggeworfene Lebensmittel ist eines zu viel. Daher spendet der Interspar in Kapfenberg nicht mehr verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel an das örtliche Rote Kreuz. Wöchentlich holen Freiwillige Brot, Obst, Gemüse und viele andere Produkte ab und bringen sie zur "Team Österreich"-Tafel in der Herzog-Ernst-Gasse in Bruck. Dort werden die Lebensmittel an Bedürftige weitergeben. „Wir versorgen mehr als 100 Bedürftige Menschen aus der Region Woche für Woche mit Lebensmitteln für sich und ihre Familien“, sagt Hildegard Horvath, Teamleiterin der "Team Österreich"-Tafel in Bruck.