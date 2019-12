Neun Millionen Euro wurden in den neuen „Bürgeralpe Express“ investiert, nach 187 Tagen Bauzeit folgte am Samstagvormittag die Eröffnung.

Landeshauptmann Schützenhöfer und Landesrat Lang nahmen die Eröffnung vor © Andreas Kaufmann

Wie lange braucht es, um einen Skilift zu bauen? Diese Frage können die Bauherren der neuen Seilbahn auf der Mariazeller Bürgeralpe ganz einfach beantworten – nämlich mit 187. So viele Tage wurden seit dem Spatenstich investiert, ehe am Samstagvormittag der um neun Millionen Euro errichtete „Bürgeralpe Express“ feierlich seinen Dienst antreten konnte. Dabei blickten die ausführenden Verantwortlichen zurück auf die vergangenen Monate, die auch die eine oder andere Sonderprüfung bereitgehalten hatten. „Eine der größten Herausforderungen war es, die Seilbahntechnik unter äußerst beengten Platzverhältnissen in der Talstation unterzubringen“, sagte Gernot Fischer als Vertreter von Doppelmayr.