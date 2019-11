Die neue Gondelbahn auf die Mariazeller Bürgeralpe ist so gut wie fertig. Der Zeitplan hält, die Kosten wurden geringfügig überschritten. Die Bahn schafft 800 Personen pro Stunde.

Bergbahnen-Geschäftsführer Johann Kleinhofer vor der „Kleine Zeitung“-Gondel © Pototschnig Franz

Am Samstag, dem 7. Dezember, also in zwei Wochen, wird die neue Einseil-Umlaufbahn auf die Mariazeller Bürgeralpe offiziell eröffnet. Damit liegt ein anstrengendes halbes Jahr hinter den Arbeitern und Organisatoren. Laut Johann Kleinhofer, dem Geschäftsführer der Bergbahnen GmbH, liegt man exakt im Zeitplan.