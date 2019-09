Die Arbeiten am elf Millionen Euro schweren Bürgeralpe-Projekt schreiten zügig voran. Jetzt geht es in Mariazell Schlag auf Schlag.

Johann Kleinhofer, NRAbg. Jörg Leichtfried und Christian Ziegler mit dem Modell der Talstation © Marco Mitterböck

Mit dem Rücktritt Marcel Hirschers rückte der Skisport am Mittwochabend zurück ins öffentliche Interesse, in Mariazell wiederum blickt man bereits der Inbetriebnahme der neuen Gondelbahn am 7. Dezember mit großer Freude entgegen. Genau gelegen zwischen der Eröffnung und dem Baubeginn am 3. Juni, lud Mariazellerland-Geschäftsführer Johann Kleinhofer am Donnerstag zu einer Besichtigung der Baustelle.