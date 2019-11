Facebook

Sylvia Hochörtler und Patricia Stadlhofer backen mit den Kindern © Pachernegg

In der Küche von Sylvia Hochörtler in der Stanz herrscht geschäftiges Treiben. Vier Kinder sitzen, die Schürzen umgebunden, um den großen Küchentisch, holen Keksausstecher, verteilen Mehl auf der Arbeitsfläche und rufen nach mehr Teig oder dem Backblech. Da kommen die Bäuerinnen Sylvia Hochörtler und Patricia Stadlhofer kaum noch nach. „Als meine Mädchen gehört haben, dass wir heuer nicht nur für uns, sondern auch für Menschen, die in Not sind, Kekse backen, gab es kein Halten mehr. Sie haben gleich überlegt, welche Kekse am besten schmecken“, so Hochörtler.