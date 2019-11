Facebook

Voller Vorfreude: Hörmann, Steinrieser, Täubl, Kirl und Kiendlsperger © Martina Pachernegg

Die Backbücher stapeln sich am Küchentisch von Bezirksbäuerin Elisabeth Hörmann in Bruck. Mit flinken Fingern blättert sie gemeinsam mit Monika Täubl, Grete Steinrieser, Barbara Kiendlsperger und Barbara Kirl in den Büchern und sortiert die glänzenden Keksausstecher. „Es gibt so viele Rezepte. Da ist es wirklich nicht so einfach die passenden zu finden“, sagt Hörmann.