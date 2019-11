Am Brucker Hauptplatz wurde am Dienstagnachmittag eine 16 Meter hohe und 55 Jahre alte Tanne aufgestellt. Sie stellt den Mittelpunkt der Brucker Waldweihnacht dar.

Der Christbaum wurde am Dienstag bei Regen aufgestellt © Martina Pachernegg

Spätestens wenn der Christbaum am Brucker Hauptplatz aufgestellt wird, ist klar, dass die Vorweihnachtszeit mit großen Schritten näher rückt. Eine 16 Meter hohe, 55 Jahre alte und vier Tonnen schwere Tanne aus Proleb wurde gestern bei Nieselregen mitten am Brucker Hauptplatz aufgestellt. Der stattliche Baum stellt den zentralen Punkt der diesjährigen Brucker Waldweihnacht dar. Gespendet wurde die Tanne übrigens von Luise Willhuber aus Proleb. Sie hat den Baum vor 55 Jahren zur Geburt ihrer Tochter gepflanzt. Als Dankeschön der Stadt Bruck ist sie zur stimmungsvollen Eröffnungsfeier der Waldweihnacht am 28. November eingeladen worden.