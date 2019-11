Kleine Zeitung +

Kapfenberg Am 24. November kommt das Christkindl

Der Startschuss für die Kapfenberger Weihnachtsmärkte fällt am 21. November mit der Eröffnung vom Christkindl-Markt auf der Burg Oberkapfenberg. Am 29. November wird der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz eröffnet.