Die Proben für das sechste Steirische Adventsingen laufen bereits. Premiere ist am 13. Dezember um 19 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Vorbereitungen für das Steirische Adventsingen sind in vollem Gange © Pachernegg

Texte werden auswendig gelernt, Musikstücke einstudiert und die letzten organisatorischen Details geklärt. Viel Zeit bleibt den Mitwirkenden des sechsten Steirischen Adventsingens im Kindberger Volkshaus nämlich nicht mehr. Am 13. Dezember wird um 19 Uhr die Premiere gefeiert und am 14. Dezember kann man das 90 Minuten lange Stück zwei weitere Male erleben. Veranstaltet wird das Bühnenerlebnis vom Trachtenverband Mürztal. „Wir rechnen mit insgesamt 1000 Besuchern, also drei ausverkauften Vorstellungen“, erklärt Romana Kühberger, Obfrau des Trachtenverbands Mürztal.