Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wird der nördliche Bahnhofszugang aussehen © Ostertag architects

Im Zuge des Ausbaus der neuen Südbahnstrecke entsteht, wie mehrfach berichtet, in Kapfenberg ein neuer Bahnhof. Für die Fahrgäste ändert sich dadurch allerhand, werden doch rund 20 Millionen Euro verbaut, um aus dem Bahnhof ein echtes Schmuckstück zu machen. Kurioserweise ändert sich, noch bevor der neue Bahnhof offiziell in Betrieb geht, auch die Fahrtrichtung. In Zukunft fahren die Züge nämlich rechts, womit sie fast in allen Bahnhöfen an anderen Bahnsteigen stehen bleiben, wenn die ÖBB am 15. Dezember ihren jährlichen Fahrplanwechsel vollziehen.