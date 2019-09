Facebook

So wird der nördliche Bahnhofszugang aussehen © Ostertag architects

Im Zuge des Ausbaus der neuen Südbahnstrecke entsteht, wie mehrfach berichtet, in Kapfenberg ein neuer, barrierefreier Bahnhof. Das alte Bahnhofsgebäude wurde abgetragen, ein neues Gebäude für die Technik bereits in Betrieb genommen. Darüber hinaus konnte der Rohbau des neuen Verbindungsdurchgangs fertiggestellt und der neue Inselbahnsteig in Betrieb genommen werden – bei laufendem Betrieb und entsprechendem logistischen Aufwand, wie ÖBB-Geschäftsbereichsleiter Hubert Hager anlässlich einer Besichtigung mit Landesrat Johann Seitinger und Bürgermeister Fritz Kratzer zum „Halbzeitpfiff“ anmerkte.